Рашисты проводят рейды по проверке документов на оккупированной Донетчине, - Генштаб

Российские захватчики на оккупированной территории Донетчины проводят рейды по проверке документов среди гражданских лиц, а также изымают все документы украинского образца для так называемой проверки на предмет достоверности.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Во временно оккупированных Горловке, Енакиево, Харцызске, Макеевке и Донецке оккупанты усилили меры контрразведывательного и административно-полицейского режимов. В этих городах в декабре работники оккупационной так называемой полиции проводят рейды по проверке документов среди жителей", - отметил он.

Ковалев добавил, что на блокпостах изымаются все документы украинского образца для так называемой проверки на предмет достоверности, а их владельцев сразу отправляют в отделения оккупационной полиции на допрос и процедуру установления личности.

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