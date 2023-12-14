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Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс

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Россия способна производить или ремонтировать до 150 танков в месяц, - госсекретарь Минобороны Латвии Гаррисонс
В месяц Российская Федерация может произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше, чем может сделать Европа.

Об этом на Рижском форуме безопасности заявил государственный секретарь министерства обороны Латвии Янис Гаррисонс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Если посмотреть в историю, то ясно видно, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность военной техники и оружия. Также должна быть продумана логистика, чтобы сети поставок работали быстро и точно", - отметил Гаррисонс.

По его словам, можно увеличить количество солдат, но требуется вооружение, танки и другие образцы техники. Чиновник подчеркнул, что Европейский Союз может с этим справиться, как и раньше.

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Топ комментарии

  • Василь Воробець
    Ми палимо більше.Так що не встигнуть
  • Serhii P.
    Ремонтувати - можливо, а стосовно виготовлення такої кількості в місяць, то є дуже великі сумніви
  • Юрий 60e2549a
    То виробляти чи ремонтувати? Чи виробляти по принципу з 5 неробочих зліпити один робочий?
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