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Война против Украины оказала значительное влияние на экономику России, - Financial Times

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Война против Украины оказала значительное влияние на экономику России, - Financial Times
Война против Украины оказала значительное влияние на российскую экономику, повысив внутренние цены и заставив Москву выделить треть своего бюджета на военные расходы. По данным Министерства финансов США, ВВП страны был бы более чем на 5% выше, если бы РФ не начала полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как заявила Рейчел Лингаас, главный экономист санкций в Минфине США, экономика России выросла бы более чем на 5%, если бы российский диктатор Владимир Путин не начал войну против Украины.

Лингаас отметила, что страна отстает от других экспортеров энергоносителей, включая США.

По ее словам, начатая война, санкции и политическая реакция Москвы на события "ставит экономику России под значительную экономическую нагрузку".

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Согласно публикации FT, в 2023 году Москва потратила на военные цели более 100 млрд долларов или почти треть своих общих расходов.

Основа российской экономики – доходы от нефти и газа – в этом году пострадала, хотя в последние месяцы произошло небольшое восстановление, поскольку цены на нефть укрепились.

Кроме того, западные санкции в отношении торговли нефтью Россией не оказали такого большого влияния, как изначально прогнозировалось, отмечает издание.

Вторжение и оккупация Россией части Украины сейчас "способствуют быстрому росту издержек, обесцениванию рубля, росту инфляции и сжиманию рынка труда, что отражает потерю рабочей силы" в ее экономике, добавила Лингаас.

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Топ комментарии

  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Ki.m.
    Поки у Ваньки буде водка на столі-срати вони хотіли і на економіку і на санкції.
  • Чайка Київ
    Кацапам похрін. Вони звикли жити в гівні.
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