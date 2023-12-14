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Орбан: Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС

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Орбан: Украина не выполнила условия, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС
Венгерский премьер Виктор Орбан снова заявил, что вести переговоры о членстве Украины в ЕС пока нет причины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил журналистам, прибыв на саммит Европейского Союза.

"Расширение – не теоретический вопрос. Расширение – это законодательно обоснованный процесс, основанный на заслугах, содержащий условия. Мы установили семь условий и даже оценка Европейской комиссии – три из семи – это не выполнено. Поэтому нет причины вести переговоры о членстве Украины сейчас ", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Yuri I 0e5ec1af
    "який заснований на заслугах"

    ця ************* циганва давно заслужила на смачний копняк під сраку з ЄС та НАТО
  • иван пивень
    вже тошно від сморіду цієї жаби... таке мале і таке смердюче
  • Vaaleikumassalam
    він звичайно мудак але треба нашим падлюкам при владі якось полегшувати життя українцям
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