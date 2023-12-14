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Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину

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Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину
Организация US Ukrainian Activists (USUA) обратилась к представителям Украинской громады в США и неравнодушным американским гражданам, чтобы они призвали сенаторов и конгрессменов в своих округах как можно скорее принять помощь Украине.

Об этом рассказала президент USUA Надежда Шапоринская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы разместили призывы в социальных сетях и обратились к людям через разные группы, чтобы они связались со своими сенаторами и конгрессменами и призвали их как можно скорее принять пакет с дополнительным финансированием для поддержки Украины", - отметила глава USUA.

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Она отметила, что с этой целью активисты также распространили ссылку на контактную информацию законодателей, чтобы люди связывались с ними удобным способом.

Кроме того, Шапоринская сообщила, что во время визита Президента Украины в Конгресс во вторник организация USUA приняла участие в проведении митинга возле Капитолия с призывами поддержать Украину. На одном из плакатов активисты написали: "Отказ голосования за Украину равен голосованию за Путина и голосованию против США".

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Топ комментарии

  • Vaaleikumassalam
    кількість українців та осіб українського походження у Сполучених Штатах Америки становить близько 976 314 осіб.. ??????? так тій свиноматці маркаровій треба не генделики будувати а працювати і з цими людьми
  • Second First
    як тоді пояснити, наступне

    республіканці
    запропонували лендліз до перемоги,
    запити адміністрації на Україну збільшували
    внесли поправку подовжити лендліз

    демократи+адміністрація
    зменшили терміни лендлізу до 1 жовтня 2023
    не надали лендліз
    не використали 1.6млрд PDA в 2022
    не надали 6.2млрд PDA в 2023, і кажуть шо гроші закінчились
    не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік, вчора оборонний бюджет прийняли, де тільки 300млн на допомогу
    8 республіканців+ демократи зняли попереднього спікера - за те що поставив на голосування допомогу Україні

    запросили 110млрд в цілому, де тільки половина Україні
    а на зброю (якщо інформація вірна) за PDA тільки 25млрд, сумісно на Україну+Ізраіль
    Ізраіль потрібно 14млрд
    в залишку залишется 11млрд, менше 1млрд в місяць, та менше чим було в 2023 році
    який очікується результат з такою допомогою?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Та й не турбують ваші фантазії, особливо про Трампа під подушкою та "поганих" республіканців.

    А ваш мозок нехай не переобтяжує себе знанням про те що торік не було використано та "згоріли" 2,1$ млрд. (а республіканці вимагали надати на них озброєння та ********** Україні).
    Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire

    А станом на зараз лишаються невикористаними десь 4,5$ млрд. з ADP...
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