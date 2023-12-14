Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину
Об этом рассказала президент USUA Надежда Шапоринская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы разместили призывы в социальных сетях и обратились к людям через разные группы, чтобы они связались со своими сенаторами и конгрессменами и призвали их как можно скорее принять пакет с дополнительным финансированием для поддержки Украины", - отметила глава USUA.
Она отметила, что с этой целью активисты также распространили ссылку на контактную информацию законодателей, чтобы люди связывались с ними удобным способом.
Кроме того, Шапоринская сообщила, что во время визита Президента Украины в Конгресс во вторник организация USUA приняла участие в проведении митинга возле Капитолия с призывами поддержать Украину. На одном из плакатов активисты написали: "Отказ голосования за Украину равен голосованию за Путина и голосованию против США".