Активисты в США просят граждан призывать сенаторов и конгрессменов поддержать Украину

Организация US Ukrainian Activists (USUA) обратилась к представителям Украинской громады в США и неравнодушным американским гражданам, чтобы они призвали сенаторов и конгрессменов в своих округах как можно скорее принять помощь Украине.

Об этом рассказала президент USUA Надежда Шапоринская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы разместили призывы в социальных сетях и обратились к людям через разные группы, чтобы они связались со своими сенаторами и конгрессменами и призвали их как можно скорее принять пакет с дополнительным финансированием для поддержки Украины", - отметила глава USUA.

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Она отметила, что с этой целью активисты также распространили ссылку на контактную информацию законодателей, чтобы люди связывались с ними удобным способом.

Кроме того, Шапоринская сообщила, что во время визита Президента Украины в Конгресс во вторник организация USUA приняла участие в проведении митинга возле Капитолия с призывами поддержать Украину. На одном из плакатов активисты написали: "Отказ голосования за Украину равен голосованию за Путина и голосованию против США".

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