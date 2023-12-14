Венгрия - троянский конь Путина, в ЕС "сыты по горло" ее поведением, - высокопоставленное должностное лицо ЕС

Высокопоставленное должностное лицо Евросоюза, комментируя блокирование Венгрией важных решений по началу переговоров о членстве Украины и выделении ей 50 миллиардов евро помощи, признался, что страны-члены ЕС "сыты по горло" поведением власти Венгрии.

Об этом заявило европейское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности во время общения с журналистами в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, представляющем жизненно важный интерес для ЕС", - отметил он.

Европейский чиновник отметил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня", - подчеркнул он.

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В то же время он отметил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС".

"Но подавляющее большинство стран-членов все равно будет на вашей стороне", - добавил чиновник.