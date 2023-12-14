Россия вдвое увеличила объемы поставок газа талибам в Афганистане

Боевики "Талибана" в Афганистане вдвое увеличили закупки российского сжиженного газа (LPG) в период с января по ноябрь.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Россия формально не признала "Талибан" законными властями Афганистана. Но она одной из первых стран наладила с ним контакты и заключила деловые соглашения после того, как талибы вернулись к власти в 2021 году.

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Отраслевые данные свидетельствуют, что поставки российского LPG в Афганистан по железной дороге в период с января по ноябрь этого года составили более 176 тысяч тонн. Это более чем вдвое больше аналогичного периода 2022 года. Половина объемов топлива была поставлена с Оренбургского газоперерабатывающего завода.

В прошлом году Афганистан и Россия подписали соглашение о поставках бензина, дизеля, газа и пшеницы после предложенной Москвой скидки на товары по среднемировым ценам.

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Общий экспорт сжиженного газа из РФ в Центральную Азию за 11 месяцев 2023 года также удвоился до 309 100 тонн.

Российский экспорт LPG не попал под западные санкции. Отмечается, что Россия переориентировала свои поставки газа из Европы в страны Средней Азии на фоне продолжающейся войны против Украины.

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Основными российскими экспортерами LPG являются "Газпром", "Роснефть", "ЛУКойл", "Газпром нефть" и Орский НПЗ.