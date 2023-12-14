Россия будет искать слабые места соседей, - посол США в Латвии Робинсон

Россия будет стремиться найти слабые места соседних стран.

Об этом заявил на заключительном мероприятии Рижского форума безопасности посол США в Латвии Кристофер Робинсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Латвии необходимо думать не только о военной безопасности, но и о безопасности экономики, поскольку она так же важна", - отметил Робинсон.

Он добавил, что нужна упорядоченная и надежная банковская система, чтобы у инвестора было желание инвестировать в страну. Кроме того, необходимы крупные инвестиции в "зеленую энергетику", поскольку российская агрессия четко свидетельствует о том, что страна должна стать более независимой в сфере энергии.

Также необходимы большие инвестиции в латвийскую систему образования, поскольку Латвия заинтересована в предприятиях и инвесторах, которые будут создавать товары с высокой добавленной стоимостью, а для этого требуются образованные люди.

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Дипломат выразил удовлетворение тем, что Латвия проделала огромную работу по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, и подчеркнул, что это необходимо продолжать, чтобы закрепить результат.