Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко в эфире американского канала CNN призвал не блокировать помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Каждый должен понимать, какая у нас атмосфера здесь, в Киеве и в Украине. Прошлой ночью 10 российских баллистических и крылатых ракет обстреляли гражданские объекты в Киеве. В результате этого ракетного обстрела были тяжело ранены 53 человека, в том числе дети. Каждый день промедления – это новые жизни мирных украинских граждан и новые жертвы этой войны", - отметил Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал не делать Украину заложницей внутренней дискуссии и не медлить, поскольку Украина сейчас – это вопрос ценностей, свободы и демократии.

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Он также подчеркнул, что Украина использует FPV-дроны, поскольку не хватает боеприпасов.

"И в этой ситуации мы должны сделать все возможное, чтобы продемонстрировать путину, что у него никогда не будет никакого шанса. Мы рассчитываем, что двухпартийная поддержка, которую вы демонстрируете уже 10 лет, может помочь нам остановить путина, потому что путин боится двухпартийной поддержки. Путин выигрывает, когда Украина начинает быть заложником", - подчеркнул пяти президент.

На вопрос ведущей, что будет делать Украина, если не получит необходимые средства, Порошенко ответил: "Мы будем бороться дальше. У нас просто нет другого выхода. Но цена, которую мы заплатим, будет гораздо выше. И цена, которую вы заплатите, будет гораздо выше. Поскольку если вы не можете потратить 1 доллар, чтобы остановить путина здесь, в Украине, вы должны будете потратить 10 долларов, чтобы остановить путина за пределами Украины. В конце концов, сейчас это самая лучшая инвестиция в мире.

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