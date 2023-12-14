Мы должны принять решение в поддержку Украины, это вопрос доверия к ЕС, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что на саммите ЕС необходимо одобрить "сильные решения" в поддержку Украины. Страны-члены должны договориться, чтобы продемонстрировать единство Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза.

"У меня один ключевой вопрос – наша общая безопасность, и наше существование как объединения, на которое можно полагаться. Нам нужно принять сильные решения и продемонстрировать наше единство", – отметил Петтери Орпо.

"Что мы решим здесь или не решим - это четкий сигнал Москве, Киеву, Вашингтону и Пекину. Поэтому мы должны принять решение в поддержку Украины", - подчеркнул премьер Финляндии.

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На вопрос СМИ о том, как он оценивает позицию венгерского премьера Виктора Орбана, собирающегося блокировать все ключевые решения по Украине, Орпо ответил, что нельзя поддаваться на шантаж, и что страны-члены должны найти решение.

Он также назвал неприемлемыми компромиссы с Венгрией по вопросам верховенства права.

Орпо добавил, что также будет акцентировать внимание на необходимости развития оборонпрома государств ЕС, потому что угроза России реальна. Финляндия уже работает над наращиванием производства боеприпасов.

"Мы все должны делать больше, и как объединение, и как страны-члены", - подчеркнул он.

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