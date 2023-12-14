Украина получила новый транш от МВФ на 900 млн долларов

Украина получила третий транш по программе Международного валютного фонда почти в 900 млн долларов. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в сети Х (Twitter).

"Украина получила на свои счета от МВФ около 900 млн долларов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета", – отметил он.

Премьер поблагодарил главу МВФ Кристалину Георгиеву и сотрудников МВФ "за скорые решения в пользу Украины и высокую оценку усилий Украины в проведении реформ".

Украина получила около 4,5 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

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