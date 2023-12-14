РФ до конца 2023 года наберет полмиллиона россиян на войну против Украины, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в армию РФ до конца года привлекут полмиллиона личного состава. В настоящее время контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Путин рассказал, что в результате широкомасштабной кампании было набрано почти полмиллиона "добровольцев" и сейчас контракт с Минобороны РФ подписали 486 тысяч человек.

"Мы прошли частичную мобилизацию - мы призвали 300 тысяч человек. Прекрасно воюют ребята. После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на заключение контрактов.

До конца года планировали набрать 412 тысяч человек. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч человек, и поток наших мужчин, готовых защищать родину с оружием в руках, не прекращается", - цитируют РосСМИ Путина.

Также на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации в РФ, диктатор ответил, что необходимости в этом нет.

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