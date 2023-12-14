Из-за обстрелов две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии, увеличилась нагрузка на энергосистему Украины

14 декабря из-за непогоды обесточено 225 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черниговской областях. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 454 населенных пункта.

Об этом сообщили в НЭК "Укренерго", информирует Цензор.НЕТ.

Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской, областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

"На востоке в очередной раз обстреляна одна из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования. Из-за повреждений обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах.

Также три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. Солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды", - отметили в компании.

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Лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Экспорт электроэнергии 14 декабря нет. Импорт запланирован в дневные часы из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 3429 МВт-час.