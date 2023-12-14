У ЕС есть "исторический шанс", чтобы принять решение о начале переговоров с Украиной о вступлении, - президент Литвы Науседа

ЕС имеет "исторический шанс" для того, чтобы принять "очень смелое" решение о начале переговоров с Украиной.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Исторический шанс. У нас есть шанс - исторический шанс - принять очень смелое решение относительно начала переговоров с Украиной и Молдовой. Это в наших руках - мы можем его использовать, но мы можем и упустить", - подчеркнул он перед началом Европейского Совета в Брюсселе.

Науседа отметил, что народ Украины и Молдовы "заслуживает положительного результата".

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Президент Литвы отметил, что если ЕС будет портить или злоупотреблять принципом единогласия, то все больше будут спрашивать, почему до сих пор решения принимаются на основе консенсуса.

"Поэтому для моей страны, которая выиграет от принципа единогласия, поскольку это небольшая страна, как, например, и Венгрия, очень важно придерживаться этого принципа. Но мы не должны злоупотреблять этим принципом и должны использовать его очень правильно и очень справедливо", - резюмировал Науседа.

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