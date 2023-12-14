Молдова не изменит курс, даже если саммит ЕС не примет решение о начале переговоров о членстве, - Санду
Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
Так она прокомментировала возможный перенос решения о начале переговоров страны с Европейским Союзом.
"Полтора года назад все страны-члены Европейского Союза открыли двери Молдове и четко заявили, что она может стать членом ЕС. Начало переговоров - это технический шаг, и мы хотим сделать его как можно скорее. Независимо от того, примут ли это решение на этой неделе, через месяц или через два, наш курс не изменится", - подчеркнула Санду.
Также глава Молдовы отметила, что у власти еще много работы. "Нам нужны институты, которые отвечают европейским стандартам. Мы должны руководить страной по европейскому примеру. Мы должны повысить уровень жизни наших граждан до уровня жизни в Европейском Союзе", - подчеркнула Санду.
Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Евросовету открыть переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также она рекомендовала на определенных условиях открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной и предоставить статус страны-кандидата Грузии.
В декабре этого года Европейский совет должен рассмотреть вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.