Россия усиливает репрессии против украинцев в оккупации, - ГУР

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины усиливают давление на местное население.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

"Государство-агрессор Россия значительно активизировала маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и "переизбранию" Путина, а также для выявления противников российского порабощения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, которые отказываются получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

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В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных помещений украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

В ГУР отметили, что захватчики, пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации.

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К примеру, для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам.

В этих компаниях в телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ, добавили в ГУР МО.