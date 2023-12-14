74% украинцев против любых территориальных уступок России, но готовность к ним выросла, - КМИС

В Украине возросло количество выступающих за территориальные уступки в обмен на завершение войны.

Об этом свидетельствуют результаты опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с мая 2022 по май 2023-го ситуация была достаточно стабильной. До 10% респондентов заявляли, что готовы были отказаться от части территорий ради мира с РФ. Впрочем, абсолютное большинство – до 87% – всегда выступали против этого.

Однако с мая по декабрь текущего года общественное мнение начало несколько меняться в другую сторону. По состоянию на сегодняшний день уже 19% готовы на территориальные уступки. Зато доля тех, кто решительно против такого развития событий, уменьшилась с 84% до 74%.

Вместе с этим есть тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок: с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре. Хотя сейчас выразительное большинство украинцев все равно считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

В то же время, во всех регионах выразительное большинство респондентов (от 68% и 69% на юге и востоке до 76 и 79% на западе и в центре) выступают против территориальных уступок РФ.

"В Украине после широкомасштабного вторжения происходил всплеск оптимизма, который, в частности, сопровождался категоричностью в вопросах территориальных уступок. Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 мы видим нисходящие тенденции", - прокомментировал результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 2023 среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Украины. Опрос также не проводился с гражданами за границей.

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