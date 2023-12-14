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В зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных, - Путин

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В зоне боевых действий в Украине находятся 617 тыс. российских военных, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч российских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, Путин сообщил, что "в зоне боевых действий специальной военной операции" находится 617 тысяч человек.

"Я еще раз говорю: протяженность линии [боевого] столкновения – более 2 тыс. километров. В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек [в составе группировки]", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Шимус
    а потім курво виколупуй іх за нашої святої землі
  • Шимус
    нуну пів армії рашки тут скільки не було усіх поховаем насрать що іх орда
  • Elvis2
    Це зізнання для трибуналу і стягнення репарацій.
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