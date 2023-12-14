В зону ПВО Южной Кореи вошли российские и китайские военные самолеты. Корея подняла свои истребители, - СМИ
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В опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи в Восточном море в четверг, 14 декабря, вошли два китайских и четыре российских военных самолета. Страна подняла в небо свои истребители.
Об этом информирует Yonhap, ссылаясь на представителя Сеульского Объединенного комитета начальников штабов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российские и китайские военные самолеты без предупреждения вошли в зону в Восточном море и покинули ее с востока от островов Токто.
Самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, но страна на случай непредвиденных обстоятельств подняла свои истребители для принятия тактических мер.
"Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но очерчена для того, чтобы призвать иностранные самолеты идентифицировать себя, чтобы предотвратить случайные столкновения", - говорится в сообщении.
Южная Корея из-за прямой военной линии выразила протест Китаю.