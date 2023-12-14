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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро
Правительство Эстонии приняло решение о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очередной пакет помощи включает не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро", - отметил он.

Конкретное содержание и объем пакета помощи не разглашаются из соображений безопасности.

"Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без причинения вреда нашей собственной обороне. ...Необходимый запас мы восстановим", - подытожил министр.

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Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Естонці неймовірні! 80 млн євро при населенні 1,33 млн. У перерахунку на населення США (332 млн) це було б у 250 разів більше, тобто 20 млрд євро. І це лише один пакет допомоги!
  • Krasavchig
    Естонія - це країна, в якій не крадеться ! І цим все сказано.
  • Чайка Київ
    Дякуємо, друзі.
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