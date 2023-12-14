Минобороны допустило к эксплуатации еще 13 боеприпасов для БПЛА и подствольных гранатометов

За минувшие две недели оборонное ведомство допустило к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины 13 боеприпасов разных типов.

Об этом в комментарии АрміяInform сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди боеприпасов, которые были допущены к эксплуатации Министерством обороны Украины в течение предыдущих двух недель, - 9 типов боеприпасов к БПЛА: многоцелевые, комбинированного действия, осколочно-фугасные, кумулятивно-осколочного действия. Кроме того, допущено еще 4 типа боеприпасов для подствольных гранатометов. Это разработки отечественных предприятий, подтвердивших свои тактико-технические характеристики в условиях применения, приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

По словам Гаврилюка, в этот же период кодифицировано 15 образцов военной техники и вооружения, в том числе - роботизированный наземный ударный комплекс, 40-мм автоматический гранатомет, тактические средства радиопомех баражирующим боеприпасам и 7 беспилотных авиационных комплексов разных модификаций.

Замминистра также сообщил, что завершены испытания нескольких образцов БПАК типа FPV, 120-мм гранатомета, противопехотной ручной гранаты, минного трала отечественного производства. Продолжаются испытания стрелкового оружия, в том числе - новых образцов пулеметов.

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