Германия ночью поднимала свои истребители над Румынией во время атаки РФ на Одесщину, - СМИ
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В ночь на 14 декабря Германия подняла по тревоге свои истребители Eurofighter из-за того, что "шахед" нарушил воздушное пространство над Румынией во время атаки России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.
Как пишет издание, истребители были подняты в воздух, когда российские оккупанты атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае. Тогда же по меньшей мере один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии – страны НАТО.
В ответ в небо были подняты германские истребители Eurofighter.
"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало", - добавляет Bild.
В частности, согласно предварительным данным, один из БПЛА мог взорваться над воздушным пространством Румынии.