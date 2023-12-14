"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров
Об этом заявил президент "Київстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.
Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.
"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.
Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.
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