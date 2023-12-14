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"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров

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"Київстар" почти восстановил связь в Украине, во второй половине дня начнем восстанавливать услуги мобильного интернета, – президент компании Комаров
Компания "Київстар" почти возобновила связь после масштабной хакерской атаки. Во второй половине дня абонентам начнут возвращать мобильный интернет.

Об этом заявил президент "Київстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.

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"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.

Напомним, утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.

В "Київстар" заявили о мощной хакерской атаке.

СБУ расследует кибератаку. Рассматривается версия о причастности спецслужб РФ.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А вот действительно - почему двое суток молчит наш великий спец с киберзащиты и цельный вице-премьер Мишаня Федоров? Что же так?
  • 18c49ed2
    Киевстар и Минцифры очень наглядно показали гражданам в Украине чего стоят все сказки про "державу в смартфоні" с нынешним уровнем компетентности спецов в Минцифре и Держспецсвязи.
  • piligrim
    та нічого не відновлено по голосу (про інтернет вже мовчу)... чи, може, нам пощастило попасти в 1%?... так, сота є, виклик є, але одразу після з'єднання робот скидає дзвінок... і це під Одесою... і скидав, і перезавантажував, все спробував (що знав).
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