Внутренний аудит Минобороны выявил за квартал финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов

За последний квартал этого года внутренний аудит Минобороны установил финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен.

Об этом в колонке для Ліга.нет сообщил заместитель министра обороны Юрий Джигир, передает Цензор.НЕТ.

"Изменения требуют времени, а пока самая большая работа достается внутренним аудиторам министерства. Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен", - написал Джигир.

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Он отметил, что большую часть нарушений устранили, а последствия возместили непосредственно во время проведения внутренних аудитов.

Более 300 человек были привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

Результаты внутренних аудитов передали в правоохранительные органы, и они решат вопрос о привлечении к другим видам ответственности.

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По словам замминистра, Минобороны максимально "зачищает метастазы финансовых злоупотреблений". Министерство будет делать это, пока стабильно не начнет работать новая строящаяся антикоррупционная архитектура.

Джигир также заверил, что обновляется система закупок по принципам Программы НАТО.

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По его словам, чтобы каждое заинтересованное лицо могло сообщить о случаях коррупционных схем, Минобороны будет подключено к порталу разоблачителей НАПК. "Каждый, кто располагает информацией о злоупотреблениях, должен быть услышан", - считает Джигир.