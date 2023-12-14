В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в 2022 году крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ
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В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в апреле 2022 года ракетный крейсер "Москва". Им стал командир Андрей Саватеев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.
Согласно датированному 10 сентября 2022 года документу, у флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир ― Андрей Савтеев.
"Вакантную" должность командира Саватеев занял как временный исполняющий обязанности.