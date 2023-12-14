В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в 2022 году крейсера "Москва", - ГУР. ДОКУМЕНТ

В России назначен новый командир уничтоженного Украиной в апреле 2022 года ракетный крейсер "Москва". Им стал командир Андрей Саватеев.