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Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна

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Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.

Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.

Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.

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В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.

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Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Зате ми їх молочну продукцію, макаронні вироби, печиво, шоколад, конфети і т.і. приймаємо й продаємо..
  • Євген Миколайович fdcdd035
    Дякуємо, братушки!!
  • Oleh Syvenkyy
    Почали щоб продовжувати справу попередників? Щось це все насторожує.
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