Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
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Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.
Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.
Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.
В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.