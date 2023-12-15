Рашисты не уменьшают количество штурмовых действий, подавляющее большинство - в Донецкой области, - Тарнавский

Российские захватчики на Таврическом направлении увеличили количество авиаударов и применяют авиабомбы.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не уменьшают количество боевых столкновений в операционной зоне ОСГВ "Таврія". Три дня подряд - около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство - на Донетчине. Штурмовые группы - в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", - говорится в сообщении.

В зоне ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки рашисты нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и совершили 631 артобстрел.

В то же время, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону. Общие потери врага за минувшие сутки составили 414 человек.

Уничтожено 23 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БПЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.

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