Движение фур на границе со Словакией постепенно разблокировывается, - Госпогранслужба

Движение фур на границе Украины со Словакией постепенно разблокировывается. Перевозчики разрешили на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд перед пунктом пропуска "Вышне-Немецкое".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

По информации пограничников, представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска "Вышне-Немецкое".

С момента прекращения блокирования по состоянию на 09:00 15 декабря в направлении выбытия из Украины через пункт пропуска "Ужгород" оформлено почти 60 фур, еще 1065 находятся в электронной очереди на выезд из Украины.

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