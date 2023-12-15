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Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС является историческим, Польша всегда выступала за расширение Евросоюза, - Дуда

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Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС является историческим, Польша всегда выступала за расширение Евросоюза, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с началом переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Об этом Анджей Дуда сообщил в соцсети (Х)передает Цензор.НЕТ.

Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.

"Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Мае Санду!", - написал он.

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Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Вірим Польщі но не ПіСу. Ви вже надопомагали
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    Сказане паном (пшепрашем - ясновельможним) Дудою якось не пасує до того, що поляки (словаки, мадяри) блокують на кордоні нашу сільськогосподарську продукцію. Бояться конкуренції - щоб не розвалити свій аграрний сектор.
    Місцеві євромастурбатори плекають вологі фантазії, що країни ЄС пустять до себе (стануть імпортувати) нашу сільськогосподарську продукцію на шкоду своїм фермерам? Україна, до слова найбільша с/г країна ЄС (у випадку туди вступу). Вони заблокують вступ України лише за одним цим фактором.
  • Only
    Чия б корова мичала, але точно не Дуди!

    Твоє ставлення до України і Українців ми вже добре знаємо!
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