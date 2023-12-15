Начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС является историческим, Польша всегда выступала за расширение Евросоюза, - Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда поздравил Украину и Молдову с началом переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Об этом Анджей Дуда сообщил в соцсети (Х), передает Цензор.НЕТ.
Дуда назвал решение Европейского совета об открытии переговоров историческим и отметил, что Польша всегда выступала за расширение Евросоюза.
"Многие не верили, что это возможно, когда мы начинали борьбу за открытие переговоров с Украиной. Поздравления Владимиру Зеленскому и Мае Санду!", - написал он.