Латвия ужесточила наказание за шпионаж и антигосударственную деятельность

В четверг Сейм Латвии единогласно поддержал в окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, внесенные президентом Эдгарсом Ринкевичсом, предусматривающие ужесточение наказания за действия против государства.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

"Война России в Украине имеет прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии. Содержащееся в уголовном праве регулирование должно быть адекватным действующей опасности, оно не должно быть непропорционально слабым по сравнению с потенциальным вредом государственным и общественным интересам", - объясняют авторы законопроекта.

Так, за преступления против государства будут увеличены минимальные наказания, исключены альтернативы тюремному заключению и увеличен максимальный срок пребывания за решеткой.

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В частности, в отношении организованных групп, осуществляющих деятельность против государства, больше не будет применяться временное лишение свободы или общественные работы. Теперь за такое преступление предусмотрен срок до восьми лет вместо установленных ныне пяти лет и конфискация имущества.

Если преступление совершено государственным должностным лицом, ответственным за предприятие или организацию, наказание может составлять от двух до десяти лет, в том числе - с конфискацией имущества.

За помощь иностранцу, иностранной организации или государству в антилатвийской деятельности будет применяться лишение свободы сроком от года до десяти лет с конфискацией имущества или без. Кроме того, больше не будет применяться временное лишение свободы, общественные работы и штраф.

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В случае оказания помощи иностранному государству группой лиц, должностным лицом, ответственным сотрудником предприятия или организации, виновный может быть наказан лишением свободы на срок от трех до 20 лет, в том числе с конфискацией имущества.

Кроме того, усиливается ответственность за шпионаж, минимальный срок лишения свободы будет составлять один год, а также предусматривается конфискация имущества. Организация или осуществление шпионажа может угрожать пожизненным тюремным заключением или тюремным заключением сроком от восьми до 20 лет, с конфискацией имущества или без, а также надзором после освобождения сроком до трех лет.

Также будут наказываться за организацию или проведение учений военно-тактических задач или участие в них, и за распространение ложной информации о размещении взрывчатого, биологического или радиоактивного вещества, материалов или взрывного устройства в здании.

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