Кабмин одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года

В пятницу, 15 декабря, Кабинет министров одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года с целью реализации ЗУ "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской гражданской идентичности".

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стратегия определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи их достижения.

Стратегия направлена на комплексное решение следующих вопросов: организация и координация информационно просветительской работы в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; формирование системы кадрового обеспечения в области утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; развитие инфраструктуры в данной сфере; сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

Правительство утвердило операционный план мер по ее реализации в 2023-2025 годах.

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