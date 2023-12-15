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Кабмин одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года

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Кабмин одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года
В пятницу, 15 декабря, Кабинет министров одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности на период до 2030 года с целью реализации ЗУ "Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской гражданской идентичности".

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стратегия определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи их достижения.

Стратегия направлена на комплексное решение следующих вопросов: организация и координация информационно просветительской работы в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; формирование системы кадрового обеспечения в области утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; развитие инфраструктуры в данной сфере; сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.

Правительство утвердило операционный план мер по ее реализации в 2023-2025 годах.

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Топ комментарии

  • Vaaleikumassalam
    ви б краще затвердили план випуску дронів та снарядів а ви плодите бюрократів
  • drowsy_cat
    У тебе з логікою не все гаразд. Саме через брак української ідентичности у насєлєнія етой страни воно обирає у владу то "червоного директора", то урку, то зелену макаку. Так докотилися до війни. А щодо конвульсій уряду щодо української ідентичности, то почати треба з депортації з України московських попів, і заборони московської церкви.
  • Rostyslav Komarnytsky
    П як шодо тєлюмарафєту, каналу "Дом" і 27 мільйонів для Лєни Кравєц? Там навіть плитки не залишиться - тупо сп*зджено. Чи єто другоє? 🤔
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