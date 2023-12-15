Кабмин одобрил Стратегию утверждения украинской национальной и гражданской идентичности до 2030 года
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стратегия определяет приоритетные направления деятельности в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, стратегические цели и задачи их достижения.
Стратегия направлена на комплексное решение следующих вопросов: организация и координация информационно просветительской работы в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; формирование системы кадрового обеспечения в области утверждения украинской национальной и гражданской идентичности; развитие инфраструктуры в данной сфере; сотрудничество органов государственной власти и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности.
Правительство утвердило операционный план мер по ее реализации в 2023-2025 годах.