"Київстар" стабилизировал связь в Киеве и возобновил голосовой роуминг
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
"Сеть "Київстар" восстанавливается после самой масштабной в телеком-отрасли кибератаки", - отметили в пресс-службе.
Так, за минувшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.
В настоящее время более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии.
У абонентов есть доступ к голосовой связи, в частности, в международном роуминге, и к услуге "Домашній Інтернет".
14 декабря начато возобновление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности, на западе Украины.
Отмечается, что сегодня, 15 декабря, запланировано дальнейшее восстановление услуг передачи данных.
"Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности", - добавили в компании.
Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать после завершения всех стабилизационных мероприятий.
В то же время абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их устраняют.
Пользователям также советуют: если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить "авиа" режим. Также помогает выбор сети в настройках телефона.
Напомним, сегодня утром, 12 декабря, в работе мобильного оператора "Київстар" произошел масштабный сбой.
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