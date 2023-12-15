ЕС рассматривает "альтернативное предложение" о выделении финансовой помощи Украине через соглашение между странами-членами без Венгрии, - FT
Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
"В наших руках есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - цитирует газета президента Евросовета Шарля Мишеля.
Однако такой инструмент будет действовать только год, отмечает FT. Он также будет дороже и будет занимать больше времени на создание.
О возможности продолжения работы без Венгрии также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Но, как отмечает издание, он подчеркнул, что это "намного сложнее".
Рютте также добавил, что имеет "осторожный оптимизм, что мы сможем добиться прорыва и с Венгрией в начале следующего года".
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.