ЕС рассматривает "альтернативное предложение" о выделении финансовой помощи Украине через соглашение между странами-членами без Венгрии, - FT

У стран ЕС есть "запасной вариант" предоставления финансовой помощи Украине после того, как Венгрия заблокировала новый пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Альтернативным предложением является сбор денег для Украины посредством соглашения между странами-членами Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"В наших руках есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - цитирует газета президента Евросовета Шарля Мишеля.

Однако такой инструмент будет действовать только год, отмечает FT. Он также будет дороже и будет занимать больше времени на создание.

О возможности продолжения работы без Венгрии также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Но, как отмечает издание, он подчеркнул, что это "намного сложнее".

Рютте также добавил, что имеет "осторожный оптимизм, что мы сможем добиться прорыва и с Венгрией в начале следующего года".

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.