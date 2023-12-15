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ЕС рассматривает "альтернативное предложение" о выделении финансовой помощи Украине через соглашение между странами-членами без Венгрии, - FT

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ЕС рассматривает "альтернативное предложение" о выделении финансовой помощи Украине через соглашение между странами-членами без Венгрии, - FT
У стран ЕС есть "запасной вариант" предоставления финансовой помощи Украине после того, как Венгрия заблокировала новый пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Альтернативным предложением является сбор денег для Украины посредством соглашения между странами-членами Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

"В наших руках есть разные инструменты, чтобы убедиться, что мы выполняем наши политические приоритеты", - цитирует газета президента Евросовета Шарля Мишеля.

Однако такой инструмент будет действовать только год, отмечает FT. Он также будет дороже и будет занимать больше времени на создание.

О возможности продолжения работы без Венгрии также заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Но, как отмечает издание, он подчеркнул, что это "намного сложнее".

Рютте также добавил, что имеет "осторожный оптимизм, что мы сможем добиться прорыва и с Венгрией в начале следующего года".

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Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал принятие бюджетного решения ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.

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Топ комментарии

  • vterra w
    якби х#йло напав на угорщину то жирний орк орбан бігом прибіг би до єс спасітє
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    А якщо Орбан й надалі продовжить вести прорашистську політику й буде продовжувати узурпацію влади в Угорщині, то взагалі ЄС буде далі існувати БЕЗ цієї країни. Тож цей фраєр має великі шанси згубити й себе, й Угорщину через власну жадібність та манію величі!!!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    "saimansay", ти сповіщаєш не "суть", а БРЕХНЮ! Інша справа чи ти це робиш через свою недолугість і упередженість, чи через те що отримав відповідне завдання від кремлядських кураторів?!
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