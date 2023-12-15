Украина не останется без финансовой поддержки, ЕС найдет решение, - премьер Эстонии Каллас

Евросоюз найдет решение, которое позволит продолжить финансовую поддержку Украины

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я могу вас заверить, что Украина не останется без финансовой поддержки – есть сильная воля двадцати шести предоставить эту поддержку, есть различные способы, как мы это можем сделать. Вероятно, у нас будет еще одно заседание, скорее всего, в январе, чтобы достичь согласования по этому вопросу. Но есть сильное желание это сделать, помочь Украине как можно скорее", - сказала она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан применил вето на пересмотр бюджета ЕС, который предусматривал для Украины выделение 50 млрд евро на срок до 2027 года.

"Вчера ночью мы не пришли к выводам, но была очевидная победа в отношении переговоров о вступлении. Не было никакого смысла для Венгрии… (чтобы дать повод) для еще одной хорошей новости. Орбан не хочет участвовать в этом. "Это – за пределами бюджета, и вы можете делать все, что хотите, но я не хочу в этом участвовать" – это его объяснение. Но у нас есть инструменты, которые легче использовать, чем создавать новые. Демократия занимает время, но у Украины времени нет. У нас есть политическая воля, и мы найдем решение", - заверила Каллас.

Отвечая на вопрос, есть ли у ЕС проблемы с Орбаном, Каллас сказала: "Я уже многократно говорила: как долго он говорит неправильные вещи, но делает правильные вещи – мы "ок", и до сих пор мы были едины и были способны принять решение в отношении переговоров о вступлении. Для книги по истории было интересно, как это было сделано, но я не буду говорить об этом сегодня. Но мы все – демократии, у нас всех есть различные обеспокоенности, поэтому мы слушаем друг друга и пытаемся найти решение".

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