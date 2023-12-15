Дунайская комиссия лишила Россию права на членство

Дунайская комиссия на 100-м юбилейном заседании решила лишить Россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине. Россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Международная изоляция России продолжает расти. После неизбрания представителя России в Международный суд ООН, исполнительных советов Международной морской организации, ЮНЕСКО и Организации по запрету химического оружия в ноябре, Россия потерпела еще одно дипломатическое поражение - в Дунайской комиссии, одной из старейших международных организаций в мире", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Комиссия приняла на 100-м юбилейном заседании под украинским президентством. Оно основывается еще и на решении от 17 марта 2022, по которому россиянам запрещают участвовать во всех встречах и исключают их из состава секретариата Комиссии.

"Это решение – ответ на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае", - добавил Кулеба.

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Россия должна выйти из организации до 29 февраля 2024 года, а если она этого не сделает - члены Комиссии не будут признавать свои обязательства перед РФ по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.