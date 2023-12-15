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ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии Негаммер покинул зал, - Politico

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ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии Негаммер покинул зал, - Politico
Лидеры Европейского Союза в ночь на 15 декабря согласовали 12-й пакет санкций против России, когда канцлер Австрии Карл Негаммер не присутствовал в зале.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломатических источников Politico, голосование за 12-й пакет санкций без Негаммера получилось случайным – канцлер вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Politico называет отсутствие Негаммера при согласовании санкций "ироническим". Поскольку ранее в тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан покинул помещение, когда лидеры ЕС приняли решение начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Тем самым Орбан разблокировал решение Евросоюза.

Читайте также: Австрия не согласится на преференции для Украины в переговорах о вступлении в ЕС, - канцлер Негаммер

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Лайф-хак от Шольца...
  • Володимир Мик
    Нова фішка голосування в ЄС.
    Якщо один хтось з 27 країн проти, то вийдіть під час голосування.
    І якби процедура дотримана. Консенсус. А хто був проти але не голосував, то його проблеми.
    І принципі це правильно.
    Семеро одного не чекають...
    Найбільша війна в історії Європи за останні 80 років, спонукає політиків до нестандартних рішень.
  • Maksim Perepelitca
    .. Хороша тенденція . І головне - дієва .!!
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