Минобороны запустило новую систему закупок по стандартам НАТО

Команда Министерства обороны Украины запустила новую систему закупок по стандартам НАТО, которая минимизирует процесс по принципу "здесь и сейчас".

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, новая система закупок "полностью заменила постсоветскую, где все властные полномочия были сосредоточены в Минобороны".

"Наша цель – стратегическое планирование. Минимизируем закупки по принципу "здесь и сейчас". Минобороны должно закупать, например, зимнюю форму летом, а летнюю – зимой. Такое планирование улучшит и качество, и стоимость соответственно", - пояснил Клименков.

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На первом уровне новой системы работает Департамент политики закупок.

"Здесь будут отвечать только за формирование политики закупок, координацию финансовой деятельности агентств и разработку нормативно-правовых актов в сфере закупок", - подчеркнул замминистра.

По его словам, "на втором уровне в министерстве появился новый заместитель - Виталий Половенко. Он будет заниматься коммуникацией с тылом ВСУ, будет принимать предложения, корректировать списки товаров для закупок, будет заниматься контролем качества, определять приоритетность и высчитывать ориентировочную стоимость".

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Непосредственно закупками тылового имущества будет заниматься отдельное государственное предприятие – "Агенція закупівель у сфері оборони" (ГП "Державний оператор тилу").

"То есть еду, вещи, бронежилеты, каски, горюче-смазочные материалы – все это будут закупать они", - уточнил замминистра обороны.

По схожему принципу построена закупка вооружения, которой занимается "Агенція оборонних закупівель". Она уже приступила к контрактированию всех оборонных договоров.

"Первый результат – вдвое уменьшились сроки рассмотрения коммерческих предложений. Это очень важно во время войны. Кроме этого, агентство напрямую контрактуется с нашими международными партнерами. Уже использовано 97,9% бюджета за 2023 год по этому направлению. Эти два агентства работают по современным корпоративным стандартам", - добавил Клименков.

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