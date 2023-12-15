Минобороны запустило новую систему закупок по стандартам НАТО
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, новая система закупок "полностью заменила постсоветскую, где все властные полномочия были сосредоточены в Минобороны".
"Наша цель – стратегическое планирование. Минимизируем закупки по принципу "здесь и сейчас". Минобороны должно закупать, например, зимнюю форму летом, а летнюю – зимой. Такое планирование улучшит и качество, и стоимость соответственно", - пояснил Клименков.
На первом уровне новой системы работает Департамент политики закупок.
"Здесь будут отвечать только за формирование политики закупок, координацию финансовой деятельности агентств и разработку нормативно-правовых актов в сфере закупок", - подчеркнул замминистра.
По его словам, "на втором уровне в министерстве появился новый заместитель - Виталий Половенко. Он будет заниматься коммуникацией с тылом ВСУ, будет принимать предложения, корректировать списки товаров для закупок, будет заниматься контролем качества, определять приоритетность и высчитывать ориентировочную стоимость".
Непосредственно закупками тылового имущества будет заниматься отдельное государственное предприятие – "Агенція закупівель у сфері оборони" (ГП "Державний оператор тилу").
"То есть еду, вещи, бронежилеты, каски, горюче-смазочные материалы – все это будут закупать они", - уточнил замминистра обороны.
По схожему принципу построена закупка вооружения, которой занимается "Агенція оборонних закупівель". Она уже приступила к контрактированию всех оборонных договоров.
"Первый результат – вдвое уменьшились сроки рассмотрения коммерческих предложений. Это очень важно во время войны. Кроме этого, агентство напрямую контрактуется с нашими международными партнерами. Уже использовано 97,9% бюджета за 2023 год по этому направлению. Эти два агентства работают по современным корпоративным стандартам", - добавил Клименков.