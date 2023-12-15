Депутат Ирпенского горсовета Пикулик отобрал у бывшего партнера не только компанию, но и жилье, - СМИ

ООО "Ирпень центр парк" было незаконно переоформлено на другое лицо.

Депутат Ирпенского совета Пикулик незаконно завладел собственностью бывшего партнера, об этом в прямом эфире сообщили журналисты 24 канала. Речь идет о жилом комплексе "Центральный", что в Ирпене.

Еще в 2018 году Пикулик и его фирма ООО "Промоальт" предоставили земельный участок под строительство компании Максима Макаренко. Однако недавно он узнал, что "Ирпень центр парк" был незаконно переоформлен на другое лицо.

"Было незаконно переоформлено ООО "Ирпень центр парк", путем поддельного поручения, которое было выдано в Польше. Поручение было выдано на имя Скоропат, который в дальнейшем сделал у нотариуса перепродажу еще троим лицам. Однако зарубежный нотариус впоследствии официально пояснил, что никаких поручений не выдавал. После этого начались действия по истребованию оригиналов документов: устава, оригинала печати, что в свою очередь подтверждает то, что во время переоформления документов, ни одного оригинального документа и печати, у тех лиц, которые совершали эти незаконные действия, не было", - рассказывает адвокат потерпевшего, Максим Калинченко.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное производство относительно незаконного завладения имуществом, а на корпоративные права наложен арест. Однако, по словам правозащитника, процесс затягивают. Более того, недавно по инициативе компании Пикулика, Минюст отменил право собственности на жилье Макаренко. Сейчас это решение также оспаривают защитники потерпевшего.

"Мной, как адвокатом было передано в Офис генпрокурора жалобу на что только сейчас был дан ответ, что действительно дело требует более активного расследования. Теперь в связи с неэффективной работой следователя Бучанского райотдела отстранят от этого досудебного расследования", - добавляет адвокат.

Действиями Пиулика и его работой в Раде возмущены и ирпенские активисты.

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"Это дело депутата напиться в Ирпенском ресторане, открыть огонь из наградного оружия, едва женщину не пристрелил. И что? Тишина. Уголовные дела открыты. Подождите, а кто ему наградное оружие выдал? Он не военнообязанный. Полиция наградила? За что? За незаконный захват земельных участков? За рейдерский захват? За то, что он квадратные метры не отдает людям? За то, что там какое-то безумие происходит?",- возмущается представитель местной общественной организации Гайдученко.

По его словам, Александр Пикулик неоднократно попадал в скандалы. В частности, в 2020-м полиция поймала его пьяным за рулем авто. А позже депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпенских ресторанов. После этого даже лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко намеревалась лишить его мандата. Тем не менее, он до сих пор депутат. К тому же, так и не понес ответственность за свои поступки.

Сейчас законный владелец ООО "Ирпень-Центр-Парк" Максим Макаренко обратился в Генпрокуратуру и Офис президента Украины с просьбой взять дело под контроль. Ведь будут страдать люди, которые продолжают покупать квадратные метры у незаконного владельца.