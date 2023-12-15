На саммите Евросовета достигнуто принципиальное решение о предоставлении Украине 50 млрд евро, - МИД

Финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится.

Об этом идет речь в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины также приветствует достижение на саммите принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершение всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, что позволит как можно быстрее получить соответствующее финансирование", - говорится в сообщении.

По данным МИД, 50 млрд евро будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение интеграции в ЕС.

"Важным также стало согласование 12-го пакета санкций ЕС против РФ. Украина давно работала вместе с партнерами над новым европейским санкционным пакетом, который будет способствовать закрытию для России лазеек для обхода санкций, а также будет уменьшать возможности дальнейшего финансирования российской военной машины.

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Приветствуем обязательства ЕС и его государств-членов и в дальнейшем удовлетворять неотложные военные и оборонные потребности Украины, в частности через Европейский фонд мира (EPF) и Миссию военной помощи ЕС, а также через двустороннюю помощь государств-членов", - отметили в министерстве.

МИД призвал ЕС как можно быстрее утвердить новый восьмой транш помощи в рамках Европейского фонда мира.

"Поддерживаем предложение Европейского Совета ускорить работу над реформированием EPF и увеличением его финансирования для наилучшего удовлетворения военных потребностей Украины. Надеемся также на быстрое согласование механизма использования российских замороженных активов для восстановления Украины, а также их направление на нужды Украины, в частности через Ukraine Facility", - подытожили в сообщении.