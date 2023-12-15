Ситуация, когда детей с собакой не пустили в укрытие в школе, недопустима, - Лисовой

Министр образования и науки Оксен Лисовой прокомментировал то, что в одной из киевских школ охранник во время тревоги не пустил детей в школу, потому что с ними была собачка.

Позицию министр озвучил на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера в одной из киевских школ детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги, потому что они были с собакой. Такая ситуация недопустима", - написал Лисовой.

Он отметил, что попадание в хранилище - это вопрос сохранения человеческих жизней, которым нельзя пренебрегать.

"Пожалуйста, если вы не знаете, как действовать в какой-то ситуации, у вас нет четкой инструкции и вы размышляете над тем, пускать или не пускать человека в хранилище, руководствуйтесь человечностью и общечеловеческими ценностями", - призвал министр.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что охранник одной из киевских школ во время воздушной тревоги не пустил в убежище 11-летнюю девочку и ее 12-летнего брата, отец которых погиб в Запорожской области, защищая Украину. Дети были с собачкой, и охранник сказал, что собаку нужно оставить на улице. Прокуратура начала расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

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