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Жена Бойко владеет квартирой вблизи Кремля стоимостью более 190 млн российских рублей, - СМИ

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Жена Бойко владеет квартирой вблизи Кремля стоимостью более 190 млн российских рублей, - СМИ
Жена нардепа запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко владеет квартирой в центре Москвы площадью более 220 кв. м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Схем".

Нардеп задекларировал элитные апартаменты в самом центре Москвы недалеко от Кремля, площадью 220 квадратных метров и официальной кадастровой стоимостью 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ). Он считает свое имущество в РФ "замороженным".

"Законного способа перевода средств со счетов, или в случае продажи квартиры не существовало с 2014 года. А перевозить наличные деньги в чемодане, как Остап Бендер через румынскую границу, противоречило моим принципам. Поэтому я лично деньги и недвижимость в России считаю "замороженными", - отметил парламентарий в комментарии "Схемам".

По данным журналистов, Бойко не предоставил прямого ответа на вопрос, платит ли его семья в бюджет РФ обязательный регулярный платеж – налог на недвижимость физического лица.

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"Из расчета от официальной кадастровой стоимости, он должен составлять почти 400 тысяч рублей ежегодно (около 150 тысяч гривен по курсу НБУ)", - отмечается в материале.

Он пояснил, что нет возможности проверить, что происходит с его имуществом в РФ: "Что сейчас происходит с квартирой и счетами сказать не могу, потому что практически два года нет возможности проверить их состояние. До войны квартира была пуста, никто в ней не проживал. Что с ней сейчас мне пока неизвестно. Но я обязан согласно действующему законодательству отражать эти активы в каждой годовой декларации".

По данным "Схем", нардеп задекларировал квартиру в РФ, оформленную на его супругу Веру Бойко. В публичной декларации не указано, где именно в РФ расположена недвижимость супругов украинского политика, но расследователи установили, что это квартира в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатовском переулке общей площадью 220 квадратных метров.

Жена Бойко владеет квартирой вблизи Кремля стоимостью более 190 млн российских рублей, - СМИ 01

"Официальная кадастровая стоимость этой недвижимости составляет 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ по состоянию на дату публикации). Жилищный комплекс называется "Ваш клубный дом", как указано в рекламном объявлении, это – "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили". Семья Бойко приобрела элитные квадратные метры в Москве в 2006 году, через два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича", - говорится в материале.

Жена Бойко владеет квартирой вблизи Кремля стоимостью более 190 млн российских рублей, - СМИ 02

Также ранее в СМИ со ссылкой на декларацию Бойко сообщали, что жена депутата хранит рубли и золото в российском банке. Суммарная стоимость – 7,6 миллиона рублей (около 3 миллионов гривен).

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Топ комментарии

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    як може бути заборонена партія ОПЗЖ ,як бувші її " члени- папірєдніки" отримують до сьогодні зарплату з української казни???
  • Amber
    А де вишки Бойка і коли він дасть відповідь за свій злочин при ЯнукОвощі ?
  • AbOriginal_UA
    Оборотень !
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