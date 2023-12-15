Жена Бойко владеет квартирой вблизи Кремля стоимостью более 190 млн российских рублей, - СМИ

Жена нардепа запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко владеет квартирой в центре Москвы площадью более 220 кв. м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Схем".

Нардеп задекларировал элитные апартаменты в самом центре Москвы недалеко от Кремля, площадью 220 квадратных метров и официальной кадастровой стоимостью 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ). Он считает свое имущество в РФ "замороженным".

"Законного способа перевода средств со счетов, или в случае продажи квартиры не существовало с 2014 года. А перевозить наличные деньги в чемодане, как Остап Бендер через румынскую границу, противоречило моим принципам. Поэтому я лично деньги и недвижимость в России считаю "замороженными", - отметил парламентарий в комментарии "Схемам".

По данным журналистов, Бойко не предоставил прямого ответа на вопрос, платит ли его семья в бюджет РФ обязательный регулярный платеж – налог на недвижимость физического лица.

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"Из расчета от официальной кадастровой стоимости, он должен составлять почти 400 тысяч рублей ежегодно (около 150 тысяч гривен по курсу НБУ)", - отмечается в материале.

Он пояснил, что нет возможности проверить, что происходит с его имуществом в РФ: "Что сейчас происходит с квартирой и счетами сказать не могу, потому что практически два года нет возможности проверить их состояние. До войны квартира была пуста, никто в ней не проживал. Что с ней сейчас мне пока неизвестно. Но я обязан согласно действующему законодательству отражать эти активы в каждой годовой декларации".

По данным "Схем", нардеп задекларировал квартиру в РФ, оформленную на его супругу Веру Бойко. В публичной декларации не указано, где именно в РФ расположена недвижимость супругов украинского политика, но расследователи установили, что это квартира в элитном районе в самом центре Москвы в Зачатовском переулке общей площадью 220 квадратных метров.

"Официальная кадастровая стоимость этой недвижимости составляет 192 миллиона рублей (77 миллионов гривен по курсу НБУ по состоянию на дату публикации). Жилищный комплекс называется "Ваш клубный дом", как указано в рекламном объявлении, это – "элитный особняк в одной из самых престижных локаций столицы, в районе Золотой мили". Семья Бойко приобрела элитные квадратные метры в Москве в 2006 году, через два месяца после его назначения министром топлива и энергетики в правительстве Виктора Януковича", - говорится в материале.

Также ранее в СМИ со ссылкой на декларацию Бойко сообщали, что жена депутата хранит рубли и золото в российском банке. Суммарная стоимость – 7,6 миллиона рублей (около 3 миллионов гривен).