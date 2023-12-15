Фон дер Ляйен о предоставлении Украине 50 млрд евро: Деньги есть, работаем над рабочим решением
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Президент утверждает, что во время первого дня саммита ЕС все государства-члены, кроме Венгрии, согласились на предоставление финансирования для пакета, подготовленного Еврокомиссией. "26 государств согласовали эти приоритеты и сообщили, что предоставят средства для их поддержки (финансирования. – ред)", – заявила она.
Президент не стала уточнять, какая договоренность может быть достигнута по схеме финансирования этих расходов. В ЕС рассчитывают, что на внеочередном саммите ЕС в январе будет возможность убедить Венгрию присоединиться к решению, тогда можно будет согласовать финансирование от имени всего ЕС.
Впрочем, Еврокомиссия нацелена обеспечить финансирование даже в случае, если венгерское вето сохранится. "К сожалению, мы не смогли достичь единодушия. Мы работаем над тем, чтобы было согласие 27 государств-членов, но надо иметь рабочее решение в случае, если единодушие не является возможным", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.