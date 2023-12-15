Германия должна быть готовой к увеличению ответственности в противостоянии Путину, - вице-канцлер Хабек

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек считает, что Берлин должен брать на себя больше ответственности в противодействии президенту РФ, который пытается разрушить послевоенный порядок в Европе.

"Путин считает, что может победить Запад в долгой войне на истощение. Что у нас меньше выносливости, чем у него", – сказал Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"И, к сожалению, в США, например, поддержка Украины разрушается, но не с президентом Байденом, а с республиканцами", – добавил Хабек.

По его словам, Путин хочет разрушить европейский послевоенный порядок.

"В этой ситуации Германия должна быть готова к росту ответственности", – отметил вице-канцлер.

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