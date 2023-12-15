ЕС готовит транш для Украины на сумму €1,5 млрд "в ближайшие дни", - фон дер Ляйен

Еврокомиссия одобрила перечисление последнего транша программы макрофинансовой помощи Украине, который позволит поддержать финансовую стабильность правительства.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после завершения саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она напомнила, что в настоящее время остается не перечисленными Киеву полтора миллиарда евро из суммы, выделенной для Украины.

"В ближайшие дни мы перечислим 1.5 млрд евро – последний транш в программе этого года", - заявила она.

Как известно, перечисление средств МФП осуществляется при условии выполнения определенных условий, однако программа для Украины поддерживает стабильность бюджета во время войны.

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На год был предусмотрен пакет макрофинансовой поддержки общим объемом 18 млрд евро, из них 16.5 млрд евро уже перечислены Киеву.

Фон дер Ляйен считает, что эта сумма поможет Украине продержаться до утверждения Евросоюзом новой программы на сумму 50 миллиардов.

"Это поможет профинансировать расходы в начале 2024 года, создав небольшой, но важный мост", – добавила она.

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