На следующей неделе Сенат США проголосует за выделение помощи Украине, - лидер демократов Шумер

Сенат США вернется к работе в понедельник в надежде получить соглашение о границе, чтобы выделить помощь Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Он отметил, что его палата проголосует за дополнительный запрос президента Джо Байдена о поддержке Украины на следующей неделе, на которую Сенат продолжил работу, перенеся рождественские каникулы. Он надеется, что к этому времени будет заключено по крайней мере рамочное соглашение о границе.

Дискуссии по границе все еще остаются чрезвычайно сложными, и нет никаких гарантий, что участники переговоров – включая администрацию президента Джо Байдена, лидеров Сената, сенаторов Криса Мерфи, Кирстена Синема и Джеймса Ленкфорда – смогут заключить соглашение. Но демократы считали, что идти на трехнедельные каникулы слишком опасно, учитывая неопределенность, ожидающую Украину, сообщает POLITICO.

После многочасовых переговоров Синема заявил, что дело сдвинулось с мертвой точки: "Я вижу соглашение. Мы должны многое сделать, чтобы достичь его. Но я его вижу".

Читайте также: Конгресс США должен услышать новые заявления Путина по поводу его агрессии в Украине, помощь нужна сейчас, - Кирби

Синема, Мерфи и Ленкфорд отказались сообщить журналистам какие-либо подробности, сохраняя переговоры крайне непрозрачными. Но участники переговоров обсудили новые полномочия по выдворению, ускоренное выдворение по всей стране и обязательное содержание под стражей, а также достигли широкого согласия по поводу изменений в политике предоставления убежища.

Эти потенциальные изменения в политике заставляют прогрессивных демократов и защитников иммиграции нервничать. Почти не обсуждается вопрос легализации мигрантов, являвшийся стержнем предыдущих иммиграционных переговоров.

Чиновники администрации Байдена, помощники Шумера и лидера меньшинства Митча МакКоннелла, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, Синема, Ленкфорд и Мерфи принимали участие в многочасовых встречах, которые, по их словам, были продуктивными. МакКоннелл и Шумер встречались в офисах друг друга дважды на этой неделе, в том числе для того, чтобы обсудить корректировку графика.

Читайте также: Сенат США не уйдет на каникулы, чтобы завершить переговоры о помощи Украине