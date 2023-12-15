Сельский голова имеет право подписывать повестки, - Умеров

Сельский председатель имеет право лично подписывать повестки.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сельский голова имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета Министров №352", - сказал Умеров, отвечая на вопросы.

По его словам, что касается других вопросов, то они сейчас прорабатываются законодательно и после принятия Верховной Радой будут озвучены.

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Как сообщалось, существует три типа повесток, в том числе повестка для уточнения данных, которую вручают для обновления информации о военнообязанных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и затем мобилизационное распоряжение, которое вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождение военной службы.