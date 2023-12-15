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Сельский голова имеет право подписывать повестки, - Умеров

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Сельский голова имеет право подписывать повестки, - Умеров
Сельский председатель имеет право лично подписывать повестки.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал во время состоявшегося во Львове заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сельский голова имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета Министров №352", - сказал Умеров, отвечая на вопросы.

По его словам, что касается других вопросов, то они сейчас прорабатываются законодательно и после принятия Верховной Радой будут озвучены.

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Как сообщалось, существует три типа повесток, в том числе повестка для уточнения данных, которую вручают для обновления информации о военнообязанных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии и затем мобилизационное распоряжение, которое вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождение военной службы.

Топ комментарии

  • НБ
    Голова сільради до 1978 року взагалі був "богом" на селі бо "сидів на паспортах" і міг відпустити в світ або перетворити на сільського раба будь якого молодого чоловіка. Жидобільшовики повертають "божественість" головам сільрад і перекладають на місця відповідальність за захист Батьківщини. Ціна посади голови сільради зросла. Мені навіть уявити страшно що почнуть витворяти на місцях голови сільрад в відношенні призову на військову службу. Ми станемо свідками як паї батьків та дідів плавно перейдуть в руки голів сільрад...
  • Вася Быколог
    Я б ще дозволив наливайщикам в наливайках писати та підписувати повістки. А печатки ставити солоним огірком.
  • Al Kap
    Чим більш Україна познае Умеров,
    де сторчать вуха Ермака,

    тим огидніше він виглядае.
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