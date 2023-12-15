Депутат, взорвавший гранаты на заседании райсовета на Закарпатье, оставил записку, - министр Клименко

На Закарпатье местный депутат, подорвавший несколько гранат в здании Керецковского сельского совета, оставил до этого записку.

Об этом на брифинге на полях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, сегодня утром в Закарпатской области произошло чрезвычайное происшествие, когда один из депутатов сельсовета принес на заседание своих коллег гранаты и бросил их практически им под ноги. Можно сказать, что он оставил после себя соответствующую информацию, записку", - заявил он.

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Клименко не рассказал о содержании этой записки.

"Досудебное расследование уже дает оценку этим событиям. Действительно, есть люди, получившие ранения - 26 человек и 6 из них - достаточно тяжелые ранения. Скорейшего им выздоровления", - отметил министр.

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат подорвал гранаты. 26 человек получили ранения.