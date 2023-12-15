Новости

Депутат, взорвавший гранаты на заседании райсовета на Закарпатье, оставил записку, - министр Клименко

20 06446
Депутат, взорвавший гранаты на заседании райсовета на Закарпатье, оставил записку, - министр Клименко
На Закарпатье местный депутат, подорвавший несколько гранат в здании Керецковского сельского совета, оставил до этого записку.

Об этом на брифинге на полях Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, сегодня утром в Закарпатской области произошло чрезвычайное происшествие, когда один из депутатов сельсовета принес на заседание своих коллег гранаты и бросил их практически им под ноги. Можно сказать, что он оставил после себя соответствующую информацию, записку", - заявил он.

Смотрите также: Взрыв в сельсовете на Закарпатье: Депутат взорвал три гранаты во время обсуждения бюджета на 2024 год. Он находится в реанимации. ФОТО

Клименко не рассказал о содержании этой записки.

"Досудебное расследование уже дает оценку этим событиям. Действительно, есть люди, получившие ранения - 26 человек и 6 из них - достаточно тяжелые ранения. Скорейшего им выздоровления", - отметил министр.

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат подорвал гранаты. 26 человек получили ранения.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Игорь Кононенко 8e7f13fb
    Сільський голова з ОПЗЖ. Підривач з СН
  • Urs
    просто шанувальник серіалу "Слуга народу".
  • 18c49ed2
    Это идиот. После созерцания таких вот депутатов или Безуглых с Богуцкими и убедишься еще раз - нужна обязательная психиатрическая и наркологическая экспертиза перед избранием. Было бы намного меньше проблем в стране
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости