Взрыв в сельсовете на Закарпатье: подрывник в реанимации, 5 человек еще оперируют, - ОГА

Депутат совета села Керецки на Закарпатье Сергей Батрин после того, как бросил гранаты на сессии территориальной громады, находится в реанимации, еще 5 человек находятся на операционном столе, и информации об их состоянии нет.

Об этом сообщили глава Закарпатской обладминистрации Виктор Микита и Закарпатская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель обладминстрации Виктор Микита посетил пострадавших, которых каретами скорой помощи доставили в Свалявскую районную больницу.

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"Все, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, уже прооперированы. Пять человек еще оперируют, их доставили в тяжелом состоянии. По ним пока информации нет.

Провел оперативное совещание с руководителем больницы, пообщался с пострадавшими земляками. Заведение здравоохранения обеспечено всем необходимым для оказания профессиональной медицинской помощи.

Большинство ранений средней степени тяжести, не угрожающих жизни людей. Все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей", - рассказал Микита.

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По словам Виктора Микиты, все пострадавшие были в больнице соседнего района менее чем за 50 минут с момента сообщения о взрыве. Благодаря этому спасены жизни людей.

Закарпатская областная прокуратура отмечает, что 26 пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семь – в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения.

Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат подорвал гранаты. 26 человек получили ранения.