Взрыв в сельсовете на Закарпатье: подрывник в реанимации, 5 человек еще оперируют, - ОГА
Об этом сообщили глава Закарпатской обладминистрации Виктор Микита и Закарпатская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель обладминстрации Виктор Микита посетил пострадавших, которых каретами скорой помощи доставили в Свалявскую районную больницу.
"Все, кто нуждался в хирургическом вмешательстве, уже прооперированы. Пять человек еще оперируют, их доставили в тяжелом состоянии. По ним пока информации нет.
Провел оперативное совещание с руководителем больницы, пообщался с пострадавшими земляками. Заведение здравоохранения обеспечено всем необходимым для оказания профессиональной медицинской помощи.
Большинство ранений средней степени тяжести, не угрожающих жизни людей. Все получили необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей", - рассказал Микита.
По словам Виктора Микиты, все пострадавшие были в больнице соседнего района менее чем за 50 минут с момента сообщения о взрыве. Благодаря этому спасены жизни людей.
Закарпатская областная прокуратура отмечает, что 26 пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести, из них семь – в тяжелом состоянии. Подрывник также находится в реанимационном отделении медучреждения.
Напомним, ранее в здании Керецковского сельского совета Закарпатья депутат подорвал гранаты. 26 человек получили ранения.