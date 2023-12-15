Евросоюз при любых условиях найдет путь стабильного финансирования для Украины, - лидеры евроинституций Ляйен и Мишель

Несмотря на то, что во время Европейского совета 14-15 декабря лидерам стран-членов не удалось достичь консенсуса относительно поправок к многолетнему бюджету ЕС и помощи для Украины, следующее обсуждение этого вопроса будет результативным: решение будет найдено либо в составе всех 27 стран, либо будут применены некоторые альтернативные варианты для устойчивого и предусмотренного финансирования Украины.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи в формате Европейского совета в пятницу заявили руководители сразу двух ключевых евроинституций – Европейского совета и Европейской комиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы, Европейская комиссия, воспользуемся временем до следующей встречи Европейского совета, чтобы подготовить решение. Поэтому либо у нас будет соглашение среди 27-ми, либо мы будем работать над альтернативами, которые будут в операционном состоянии, когда для них придет время. Для нас очень важно, чтобы это было содержательное, предусмотренное и надежное финансирование для Украины. Это важно для Украины, но это также важно для бизнес-климата и для инвесторов", - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также: ЕС готовит транш для Украины на сумму €1,5 млрд "в ближайшие дни", - фон дер Ляйен

Она напомнила, что в течение года Европейская комиссия напряженно работала над выплатой траншей для Украины в рамках макрофинансовой помощи и оплатит последний транш в объеме 1,5 миллиарда евро в течение следующих нескольких дней. Эта сумма, по словам президента Еврокомиссии, позволит Украине покрывать собственные финансовые потребности в начале 2024 года и будет небольшим, но важным "мостиком" для решения о выделении 50 миллиардов евро на следующие четыре года.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель выразил твердое убеждение, что следующая встреча лидеров стран ЕС по рассмотрению многолетнего бюджета, которая состоится в январе или начале февраля следующего года, будет результативной при любых условиях.

"Я уверен в этом, потому что у нас хороший начальный пункт - у нас есть мощная поддержка со стороны 26 лидеров стран-членов. И когда мы начнем обсуждать этот финансовый "мегабокс", мы будем знать, что последнее предложение уже было согласовано между лидерами 26 стран. То есть, мы будем знать, что 26 стран-членов поддерживают одну цель, один и тот же приоритет – выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года. Мой второй пункт, я не хочу вдаваться в детали, но у нас есть разные инструменты, чтобы быть способными выполнить наши обещания", - отметил Мишель.

Читайте также: Фон дер Ляйен о предоставлении Украине 50 млрд евро: Деньги есть, работаем над рабочим решением