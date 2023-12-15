Харьковский облсовет должен рассмотреть лишение Григория Суркиса звания Почетный гражданин области: нардеп "Батькивщины" Кожемякин направил письмо в защиту нардепа ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Харьковский областной совет должен рассмотреть на ближайшей сессии вопрос лишения народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса статуса Почетный гражданин области. Однако нардеп "Батькивщины" Андрей Кожемякин направил в облсовет письмо, в котором убеждает в патриотической позиции Суркиса.

Об этом сообщил командир добровольческого формирования территориальных громад (ДФТГ) "Хартия", бизнесмен Всеволод Кожемяко, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что организация "Хартия" направила в Харьковский облсовет письмо с просьбой лишить нардепа ОПЗЖ Григория Суркиса статуса Почетного гражданина области. По его словам, это письмо поддержало большинство добровольческих и волонтерских организаций региона. Однако нардеп "Батькивщины" Андрей Кожемякин направил в Харьковский облсовет письмо, в котором убеждает в патриотической позиции Суркиса.

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"Идет страшная война, харьковский областной совет должен рассмотреть на ближайшей сессии вопрос о лишении народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григория Суркиса статуса "почетного гражданина области" по требованию организации "Хартия", на базе которой создана 13-я бригада Нацгвардии "Хартия". Но вдруг для того, чтобы сохранить Суркису звание "Почетный гражданин Харьковщины" выступил народный депутат "Батькивщины" Андрей Кожемякин. Откуда такая любовь и внимание сторонника Юлии Тимошенко к депутату ОПЗЖ? Почему Кожемякин, житель Киева, так вдруг забеспокоился, что думают о Суркисе харьковчане? Почему генерал СБУ решил выступить в поддержку депутата ОПЗЖ? Как же Суркису удалось подрядить в свою защиту генерала и одного из лидеров другой политической партии? Это выглядит просто позорно для депутата Кожемякина. Суркис вполне способен действовать и без такого покровительства. Надеюсь, что харьковский областной совет рассмотрит вопрос по Суркису без влияния звонков и писем из Киева, потому что отвечать придется каждому, и определиться в своем отношении к пророссийским политикам придется всем. Цензор.НЕТ будет освещать эту скандальную историю и результаты рассмотрения вопроса Суркиса в областном совете", – прокомментировал данную ситуацию главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



